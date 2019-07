"Stołeczny port obsłużył w czerwcu 1,78 mln osób, co daje 2,4 proc. wzrost rok do roku. Od początku roku z usług lotniska skorzystało ponad 8,59 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 7,4 proc." - poinformowano w komunikacie.

Jak dodano, w ruchu międzynarodowym podróżowało ok. 7,76 mln osób (wzrost o ok. 8 proc.), a prawie 837 tys. - w ruchu krajowym (wzrost o ponad 2 proc).

Lotnisko przypomniało, że w czerwcu br. PLL LOT uruchomiły połączenie długodystansowe do Miami - piąte z Warszawy do USA - oraz do Bejrutu. Ponadto, LOT zwiększył częstotliwość rejsów do Zielonej Góry.

1 lipca br. ponownie oddano do użytku dla samolotów część drogi startowej, która była zamknięta od 15 marca ze względu na modernizację oraz prowadzone prace budowlane dróg kołowania. "Prace modernizacyjne zakończyły się 30 czerwca. Aktualnie operacje lotnicze odbywają się już na obydwu drogach" - przekazał port.

Po modernizacji drogi startowej ma być zwiększona przepustowość warszawskiego portu. W trakcie prac wyremontowano m.in. nawierzchnię pasa startowego oraz wykonano prace związane z konwersją certyfikatu lotniska na przepisy organizacji EASA.

"Pierwszy etap prac modernizacyjnych na drodze startowej zakończył się zgodnie z harmonogramem. Oddany do użytku, liczący 2304 metry odcinek, umożliwia starty na kierunku 29 i lądowania oraz starty na kierunku 11 samolotom regularnie operującym z Lotniska Chopina" - przekazał port.

Lotnisko ma dwie drogi startowe skrzyżowane: DS-1 długości 2800 m i DS-3 długości 3700 m z układem dróg kołowania.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2018 roku odprawiło 17,8 mln. W tegorocznym sezonie letnim port oferuje 121 połączeń regularnych i 68 czarterowych. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".