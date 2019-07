Grono potencjalnych zewnętrznych partnerów całego przedsięwzięcia obejmuje pięciu dostawców okrętów podwodnych. Są to: francuska Naval Group, niemiecki ThyssenKrupp Marine Systems, szwedzki Saab Kockums, hiszpańska Navantia i rosyjski Rosoboronoeksport. Poproszono ich o poinformowanie, czy będą mogli dokonać transferu technologii w celu zbudowania w Indiach okrętów podwodnych o napędzie dieslowsko-elektrycznym - dowiedział się indyjski internetowy serwis informacyjny BloombergQuint od zastrzegających sobie anonimowość osób zaznajomionych ze sprawą.

Według nich, zapytanie ofertowe wystosowano wcześniej w lipcu, ale procedura rozstrzygnięcia przetargu może potrwać co najmniej trzy lata.

Ponadto 20 czerwca rząd Indii wystąpił do krajowych spółek stoczniowych z odrębnym zapytaniem ofertowym w sprawie zbudowania sześciu okrętów podwodnych za łącznie 450 mld rupii (6,6 mld dolarów). Spółkami tymi są prywatne Larsen&Toubro i Reliance Naval&Engineering oraz państwowe Mazagon Docks&Engineers, Garden Reach Ship Builders&Engineers, Goa Shipyard, Hindustan Shipyard i Cochin Shipyard.

Zwycięzcy obu przetargów - zagraniczny i krajowy - mają wspólnie zapewnić zaplecze projektowo-produkcyjne do zbudowania zamówionych okrętów w Indiach. Rząd dąży do tego, by krajowy wkład w realizację kontraktu wynosił 50 proc., a cały proces produkcyjny odbywał się na miejscu dzięki transferowi technologii - oświadczył wiceadmirał marynarki Ajay Kumar Saxena, któremu w marynarce wojennej Indii podlegają sprawy projektowania nowych okrętów.

Jego zdaniem wiele zależy od otwartości zachodnich producentów na transfer technologii, a dotychczasowe doświadczenia marynarki nie są tu zadowalające. W przypadku realizowanej obecnie przez francuską Naval Group budowy sześciu okrętów podwodnych klasy Scorpene, z których do służby wszedł na razie tylko INS Kalvari, transfer ten nie był wystarczająco głęboki - ocenił wiceadmirał.

Nowy przetarg, który jest opóźniony już o trzy lata, ma zawierać opcję budowy dodatkowych sześciu okrętów podwodnych.

Poza INS Kalvari indyjska marynarka posiada jeszcze 13 konwencjonalnych okrętów podwodnych niemieckiej klasy 1500 i rosyjskiej klasy Kilo, ale każda z tych jednostek pełni służbę od co najmniej 21 lat. Ponadto Indie wydzierżawiły na 10 lat za równowartość 670 mln USD rosyjski atomowy myśliwski okręt podwodny projektu 971 (w terminologii zachodniej klasa Akula), który pływa obecnie jako INS Chakra.

