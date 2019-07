Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i czterech członków zarządu, podała spółka.



"Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do 24 lipca 2019 r. do godziny 15:00 w siedzibie Spółki PGNiG S.A." - czytamy w komunikacie.



Konkurs obejmuje stanowiska prezesa, członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. technicznych, członka zarządu ds. rozwoju i inwestycji i członka zarządu ds. operacyjnych.



Polska Spółka Gazownictwa to największa spółka w grupie kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 187 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.



