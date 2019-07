Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) otrzymał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę trzech etapów osiedla Młoda Białołęka przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, podała spółka. Rozpoczęcie prac budowlanych w I etapie zaplanowane jest w IV kwartale 2019 r., a termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to III kwartał 2021 r.



"Obserwując duże zainteresowanie kupujących i bardzo zadowalający poziom sprzedaży w ramach naszych dotychczasowych projektów deweloperskich - kameralnego osiedla apartamentów w Gdyni - Yacht Park oraz dwóch etapów osiedla VIS À VIS WOLA w Warszawie, rozpoczynamy kolejny projekt mieszkaniowy - tym razem na warszawskiej Białołęce" - powiedział prezes Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.



W I etapie inwestycji powstaną 174 mieszkania o metrażach od 36 m2. do 82 m2. Docelowo osiedle będzie składać się z ok. 500 mieszkań.



Osiedle Młoda Białołęka zlokalizowane będzie na granicy Warszawy z Gminą Marki, tuż przy Trasie Toruńskiej (S8), co umożliwia dogodny dojazd do głównych tras wylotowych, podano też w materiale.



Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.



(ISBnews)