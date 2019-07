Rząd liczył na powrót do stołu rozmów z nową Komisją Europejską i kompromisowe zakończenie sporu. W Warszawie panuje przekonanie, że to dzięki głosom europosłów PiS Ursula von der Leyen wygrała głosowanie w europarlamencie, które zapewniło jej funkcję szefowej KE. Dlatego miałaby być bardziej skłonna do dialogu.

Jednak spór o praworządność na razie zamiast wygasać, przybiera na sile. Dzisiaj wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans przedstawi ministrom spraw europejskich propozycje nowych rozwiązań zaostrzających kontrolę Brukseli nad praworządnością. Prowadzony ma być m.in. coroczny przegląd jej stanu w krajach członkowskich. KE przeszła też do drugiego etapu postępowania w sprawie dyscyplinarek polskich sędziów. Na dodatek Finlandia, która od lipca sprawuje przewodnictwo w radzie UE, traktuje praworządność bardzo poważnie.

Jak się dowiadujemy, Finowie zamierzali po raz czwarty zorganizować wysłuchanie Polski na forum unijnym, ale inne kraje nie chciały dublować postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. To pokazuje, że zablokowanie kandydatury Timmermansa na szefa KE może zmienić niewiele, bo Holender pozostanie w Komisji na tym samym stanowisku co dotychczas. By tak się stało, Timmermans musi zostać wystawiony jako kandydat na komisarza przez Hagę. Ale chociaż jego Partia Pracy nie jest w rządzie, premier Mark Rutte do tej pory popierał jego starania.

>>> Więcej w jutrzejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”