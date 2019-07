Robyg zrealizuje pierwszą inwestycję w Poznaniu na ok. 1 400 mieszkań



Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Grupa Robyg rozpoczyna działalność na kolejnym nowym rynku - w Poznaniu. W pierwszej inwestycji powstanie około 1 400 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - z towarzyszącymi lokalami usługowymi oraz terenami zielonymi na Ostrowie Tumskim, podała spółka.

Wszystkie mieszkania w standardzie - bez dodatkowych kosztów - wyposażone zostaną w system Smart House, podano w komunikacie.

"Poznań jest stolicą Wielkopolski i centralnym punktem aglomeracji poznańskiej liczącej ponad 1 milion mieszkańców. Należy podkreślić, że ten potencjał osobowy znajduje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na lokale mieszkaniowe - w pierwszym kwartale 2019 roku sprzedaż na tym rynku wzrosła aż o 36% Liczby mówią same za siebie - Poznań to świetne miejsce do prowadzenia działalności deweloperskiej

- a tym samym znakomity kierunek ekspansji dla Grupy Robyg. Spółka kontynuuje w ten sposób przyjętą strategię i realizuje deklaracje składane w momencie pozyskania inwestora, zakładające zwiększanie skali działalności i wchodzenie na nowe rynki. Celem Grupy Robyg jest dostarczanie na poznański rynek najlepszych standardów budowania - przez co rozumiemy kompleksowe myślenie o inwestycjach - zawierających lokale usługowe, tereny zielone i dodatkowe udogodnienia, jak system Smart House w standardzie. Projekt uwzględniać będzie też historyczne dziedzictwo miejsca przez zachowanie i modernizację obiektów zabytkowych. Tak zaplanowane osiedle stanie się integralnym elementem krajobrazu miasta, jednocześnie sprzyjając budowaniu lokalnej społeczności. Jestem głęboko przekonany, że - tak, jak w Warszawie, Gdańsku i od niedawna we Wrocławiu - także w Poznaniu inwestycje Robyg już wkrótce będą cieszyć się sympatią i zainteresowaniem mieszkańców" - powiedział wiceprezes spółki Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.

Obecnie w ofercie sprzedażowej grupy w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu znajduje się łącznie ponad 2 000 lokali.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

(ISBnews)