Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji



Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Gino Rossi złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), podała spółka.

"Przedmiotowy wniosek dotyczy łącznie 50 333 095 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,5 zł każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [...] na które składa się 1 926 130 akcji serii A, 7 704 660 akcji serii B, 3 000 000 akcji serii C, 150 000 akcji serii D, 390 000 akcji serii E, 449 496 akcji serii F, 18 216 600 akcji serii G, 15 918 443 akcji serii H, 2 387 766 akcji serii J oraz 190 000 akcji serii I" - czytamy w komunikacie.

Złożenie wniosku jest wykonaniem uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 16 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Wcześniej w lipcu CCC w ramach przymusowego wykupu nabył wszystkie akcje Gino Rossi należące do akcjonariuszy mniejszościowych tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela (ok. 9,98% kapitału). Przed ogłoszeniem wykupu CCC posiadało bezpośrednio 153 783 510 akcji, stanowiących ok. 90,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)