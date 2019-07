Przychody Asbisu spadły wstępnie o ok. 15% r: r do ok. 153 mln USD w czerwcu



Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Asbisc Enterprises wypracował według wstępnych danych skonsolidowane przychody na poziomie ok. 153 mln USD w czerwcu br. wobec 179 mln USD w czerwcu 2018 r. (spadek o ok. 15%), podała spółka.

"Szacunkowe przychody wypracowane w czerwcu 2019 r. są wyższe od przychodów wypracowanych w maju 2019 r. o 31%, kiedy to wyniosły ok. 117 mln USD. Przychody Asbis są zgodne z oczekiwaniami firmy" - czytamy w komunikacie.

"Pomimo tego, że koncentrujemy się obecnie na marżach, maj był bardzo dobrym miesiącem pod względem przychodów. Wpływ na naszą działalność ma m.in. rozszerzenie naszego portfolio produktowego oraz wzmocnienie kompetencji Asbis w sektorach, które są perspektywiczne, czyli ozwiązaniach i usługach IT dla klienta korporacyjnego. Dlatego zdecydowaliśmy się na ciekawą akwizycję na rynku białoruskim - przejęliśmy za 574 tysięcy USD spółkę Avectis, która ma bardzo duże doświadczenie w tym sektorze. Od 25 lat z powodzeniem budowała swoją pozycję na rynku, a jej partnerami są największe globalne firmy IT. Ma też bardzo ciekawe portfolio klientów. Jestem przekonany, że spółka ta będzie bardzo dużym wsparciem naszej grupy" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbisc Enterprises Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,07 mld USD w 2018 r.

(ISBnews)