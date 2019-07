M. Sztandera powołany na członka zarządu ds. finansowych Medicalgorithimics



Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała Maksymiliana Sztanderę na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, podała spółka.

Maksymilian Sztandera jest dyplomowanym biegłym rewidentem, od sierpnia 2015 r. jest dyrektorem finansowym spółki, od września 2014 r. był zastępcą dyrektora finansowego. Od 7 września 2017 roku do 21 września 2018 roku pełnił w spółce funkcję członka zarządu ds. finansowych, podano w komunikacie.

Wcześniej pracował w KPMG, AIG/Lincoln, Novum oraz VGD.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)