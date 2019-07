"Doniesienia, że Iran schwytał agentów CIA to całkowity fałsz. Zero prawdy. Tylko więcej kłamstw i propagandy (jak ich zestrzelony dron) ogłoszone przez religijny reżim, który sprawdza się źle i nie ma pojęcia co robić" - napisał na Twitterze Trump.

Wcześniej sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył, że "historia kłamstw Iranu jest długa" i że "z pewną rezerwą podchodziłby do irańskich twierdzeń o działaniach, które prowadzą". Odmówił jednoznacznego potwierdzenia lub zaprzeczenia informacji o aresztowaniu 17 Irańczyków szpiegujących jakoby dla amerykańskiej CIA.

O aresztowaniach domniemanych szpiegów, z których część miano skazać na karę śmierci, Iran poinformował w czasie narastających napięć między Teheranem a Zachodem. W maju weszły w życie kolejne rozszerzone amerykańskie sankcje na Teheran; w ostatnich tygodniach USA oskarżały Iran o spowodowanie kilku incydentów w cieśninie Ormuz, czemu Teheran stanowczo zaprzecza.

Na początku lipca u wybrzeży Gibraltaru Wielka Brytania zatrzymała irański tankowiec w związku z podejrzeniami o łamanie sankcji nałożonych na Syrię. W piątek w odwecie Iran przejął w cieśninie Ormuz tankowiec brytyjski. Pompeo, zapytany o ewentualną rolę USA w rozładowaniu napięcia na linii Londyn-Teheran, powiedział: "Odpowiedzialność (...) za zajęcie się swoim statkiem leży na Zjednoczonym Królestwie".

