Europejski Bank Inwestycyjny to jedna z najważniejszych unijnych instytucji. – Uzyskamy większy formalny i nieformalny wpływ na działalność EBI, co może pomóc zarówno we wspieraniu jego działalności w Polsce, jak i promowaniu naszych rodaków na wyższe stanowiska – podkreśla nasz rozmówca z EBI.

Ostatnim warunkiem realizacji scenariusza, w którym nasze wpływy w finansowym ramieniu UE wyraźnie się zwiększą, musi być opuszczenie przez Wielką Brytanię wspólnoty. Kto może zostać reprezentantem Polski? Dotychczas w tym kontekście pojawiało się nazwisko ministra Jerzego Kwiecińskiego. Choć to wciąż poważny kandydat, jest jednak wymieniany także jako pretendent do funkcji komisarza. Wiele wskazuje, że wiceprezesem EBI zostanie więc ktoś związany z MF – mówi nasz informator.

