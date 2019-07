Z interpelacją do resortu finansów w prawie kontrolowania przez fiskusa nowożeńców oraz dzieci przystępujących do pierwszej komunii św. zwrócił się Artur Dunin (PO-KO). Wyjaśnił, że w ostatnim czasie do jego biura poselskiego napływają informacje o takich kontrolach, w celu "opodatkowania prezentów i kwot pieniężnych otrzymanych przez nich na powyższych uroczystościach". Zapytał, czy podobne działania będą podejmowane też "w stosunku do przedstawicieli instytucji kościelnych i duchownych, czyli księży pobierających tzw. opłatę +co łaska, nie mniej niż ...+ oraz organistów i kościelnych, którzy również otrzymują pieniądze przy organizowaniu różnych uroczystości".

Wiceminister finansów Piotr Dziedzic napisał w odpowiedzi, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne, tytułem darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

"Przedmiotem takiej darowizny mogą być również prezenty okolicznościowe wręczane np. w związku z różnymi uroczystościami rodzinnymi. W praktyce, kwoty otrzymane jako prezenty okolicznościowe mieszczą się w kwotach wolnych od podatku, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w szczególności, że najczęściej nabycie następuje od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w myśl przepisów tej ustawy" - wyjaśnia wiceminister.

Przypomniał, że kwota wolna od podatku dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (m.in. dzieci, wnuków, rodzeństwa) wynosi - 9 tys. 637 zł, do II grupy podatkowej - 7 tys. 276 zł oraz do III grupy (m.in. osoby obce) – 4 tys. 902 zł. Zastrzegł, że jeżeli nabycie od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości ostatniego nabycia dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok ostatniego nabycia.

"W przypadku nabycia darowizn w kwotach wolnych od podatku (z uwzględnieniem powyższej kumulacji) nie istnieje obowiązek złożenia zeznania podatkowego lub ich zgłoszenia organowi podatkowemu. Przy obliczaniu kwot wolnych od podatku nie kumuluje się wartości majątku nabytego od różnych osób" - poinformował.

Wiceminister zaznaczył, że osoby najbliższe (m.in. dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonek) mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku pod warunkiem zgłoszenia nabytych rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia. W przypadku nabycia pieniędzy dodatkowo trzeba udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania np. na rachunek w banku.

Pozostałe osoby, które otrzymały darowizny ponad kwotę wolną muszą złożyć zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. "Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie przewidują szczególnych zasad opodatkowania darowizn (w tym prezentów), uzależnionych od okoliczności i formy ich otrzymania" - podkreśla wiceminister.

Odnosząc się do pytania o kontrole przedstawicieli instytucji kościelnych i duchownych, resort finansów poinformował, że "obowiązki podatkowe instytucji i osób wskazanych w interpelacji, zostały jednoznacznie uregulowane w prawie podatkowym, a organy podatkowe są obowiązane do badania ich przestrzegania".

Z przekazanych w czerwcu PAP danych firm monitorujących rynek ślubny wynika, że wartość rynku ślubnego w Polsce przekracza 7 mld zł rocznie, a w kopertach nowożeńcy dostają rocznie 2,5-3 mld zł. Ponad 70 proc. organizowanych imprez weselnych mieści się w budżecie do 40 tys. zł.

