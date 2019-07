Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Hollywood spodziewa się, że procedura wykupu przymusowego akcji oraz formalne opuszczenie notowań giełdowych powinny nastąpić w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy, podała spółka.



"14 akcjonariuszy Grupy Hollywood, posiadających łącznie ponad 90% akcji i ponad 90% głosów na walnym zgromadzeniu zawarło porozumienie, którego celem jest w szczególności ogłoszenie żądania sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji" - czytamy w komunikacie.



"Naszą intencją jako uczestników porozumienia jest posiadanie 100% akcji spółki i przeprowadzenie procedury delistingu. Naszą wizję rozwoju spółki i wyznaczone cele strategiczne zrealizujemy efektywniej jako spółka niepubliczna" - powiedział prezes Adam Konieczkowski, cytowany w komunikacie.



Grupa Hollywood jest jedynym podmiotem z branży pralni przemysłowych i wynajmu tekstyliów w Polsce, który jest spółką publiczną i w związku z tym jest zobligowany do publikacji szczegółowych informacji o swojej działalności, w tym parametrów istotnych kontraktów, podano także.



"To niestety mocno osłabia naszą pozycję konkurencyjną. Jednocześnie nie widzimy korzyści z bycia spółką publiczną, które mogłyby zniwelować tę kwestię oraz około 300 tys. zł rocznych kosztów, ponoszonych przez nas w związku ze statusem spółki notowanej na GPW" - dodał Konieczkowski.



Hollywood zwołało na 22 sierpnia nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma zająć się m.in. uchwałą w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania 1,8 mln akcji własnych po cenie 0,85-1 zł za walor, w terminie do 30 września 2019 r., jak podano w projektach uchwał.



Spółka spodziewa się, że procedura wykupu przymusowego akcji oraz formalne opuszczenie notowań giełdowych powinny nastąpić w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy, podsumowano.



Grupa Hollywood to największa sieć pralni przemysłowych w Polsce, która rozpoczęła także ekspansję zagraniczną (Niemcy). Jest obecna w trzech segmentach rynku - szpitalnym, HoReCa oraz odzieży roboczej. Spółka była notowana na NewConnect od 2014 r. Przeniosła się na rynek główny GPW na ostatniej sesji w 2017 r.



(ISBnews)