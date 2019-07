Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski poinformował w poniedziałek podczas konferencji prasowej, że 2,5-kilometrowy odcinek powstanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca inwestycji, firma Budimex, ma 28 miesięcy na budowę drogi – dodał marszałek.

Kolejny fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia ma łączyć ulicę Grota-Roweckiego z rondem w Żernikach. Koszty budowy to 31 mln zł, a pieniądze na tę inwestycję pochodzą z budżetu województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nadal w budowie jest północny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, który połączy miejscowości Dobrzykowice i Długołęka. Na rozstrzygnięcie czeka również przetarg na ostatni z fragmentów tej trasy – od skrzyżowania w Żernikach do ulicy Karkowskiej. Tu przetarg powinien zostać rozstrzygnięty pod koniec sierpnia.

Pierwszy element Wschodniej Obwodnicy Wrocławia powstał już w 2007 r. W następnych latach oddawano do użytku kolejne odcinki. Planowana długość całej trasy to niemal 40 km, a łączny koszt wybudowania całej obwodnicy to ok. 600 mln zł.

