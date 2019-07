PKN Orlen i Grupa PZU powołają spółkę do zakupów marketingowych i reklamowych



Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen i Grupa PZU zamierzają utworzyć podmiot, który będzie świadczył usługi związane z szeroko pojętymi zakupami usług marketingowych i reklamowych. Spółki złożyły w tej sprawie formalny wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podano w komunikacie.

PKN Orlen i PZU nie ujawniły szczegółów działalności operacyjnej nowej spółki, którą chcą powołać. Wskazały, że posiadanie wewnętrznych kompetencji do zakupu usług reklamowych wpisuje się w trendy światowe.

"Z szacunków ANA (Association of National Advertisers) wynika, że obecnie 78% marek tworzy własne wewnętrzne struktury tego typu, podczas gdy jeszcze w 2013 r. odsetek wyniósł 58%" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen podkreślił konieczność wzmacniania rozpoznawalności marek w ramach grupy.

"Rynek reklamy ewoluuje bardzo dynamicznie i nie zamierzamy się temu biernie przyglądać. Działamy globalnie, nasze produkty oferowane są w ponad 100 krajach na 6 kontynentach, a nasza detaliczna sieć sprzedaży działa nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, w Czechach i na Litwie, a od 2019 r. również na Słowacji. Przeniesienie kompetencji marketingowych, szczególnie w Internecie, wewnątrz grupy to przede wszystkim gwarancja spójności komunikacji, a co za tym idzie wzmacnianie siły naszych marek. Łatwiej będzie też prowadzić ewaluację realizowanych kampanii i skupiać się na najbardziej efektywnych na danym rynku narzędziach. To także nowe możliwości w budowaniu bezpośrednich relacji z naszymi klientami, głównie poprzez wykorzystanie programów lojalnościowych" - powiedział dyrektor wykonawczy ds. komunikacji korporacyjnej PKN Orlen Adam Burak, cytowany w komunikacie.

Jak z kolei wskazał dyrektor biura komunikacji korporacyjnej Grupy PZU Damian Ziąber, coraz więcej marek szuka rozwiązań podnoszących efektywność zakupu usług reklamowych i sposobów prowadzenia swojej komunikacji z odbiorcą końcowym.

"Wciąż dążymy do optymalizacji efektywności wydatków reklamowych i marketingowych. Wspólnie z naszym partnerem chcemy pójść o krok dalej, wzorując się na światowych trendach. Nasze przedsięwzięcie ma pokazać, że na działania marketingowe można patrzeć szerzej niż tylko w obszarze branży, w której się działa, zaś łączenie budżetów marketingowych da efekty synergii, przede wszystkim kosztowej" - powiedział Ziąber, cytowany w komunikacie.

Spółki podały, że powołanie nowego podmiotu stanowi element pogłębiania współpracy strategicznej realizowanej już w obszarze PPK czy projektów CSR.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)