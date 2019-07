Na Comex w N.Jorku miedź drożeje o 0,2 proc. do 2,6850 USD za funt.

Z kolei na giełdzie metali w Szanghaju miedź tanieje o 0,7 proc. do 46.910 juanów za tonę. To reakcja na sygnały przywódców Chin, że władze nie wykorzystają ingerencji w rynek nieruchomości jako sposobu do stymulowania wzrostu gospodarczego.

Twórcy chińskiej polityki podtrzymują swoje stanowisko, że "mieszkanie to mieszkanie, a nie spekulacja".

Obawy inwestorów dotyczące chińskiego rynku nieruchomości i zmiany w polityce stymulacyjnej chińskich władz wpływają w środę negatywnie na notowania metali przemysłowych w Azji - wskazują analitycy.

"Zapowiedzi chińskich władz oznaczają, że rząd nie rozluźni kontroli w sektorze nieruchomości, co będzie szczególnie niekorzystne dla popytu na miedź" - ocenia Wang Yue, analityk Shanghai East Asia Futures Co.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 70 USD do 5.948,00 USD za tonę.