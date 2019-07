Źródło: PAP

Dojście do władzy Borisa Johnsona jest wstępem do zacieśnienia sojuszu między Wielką Brytanią a USA - oceniają w środę media w Portugalii i Hiszpanii. Oczekują one, że po brexicie Londyn skoncentruje swoją politykę międzynarodową na zbliżeniu do Waszyngtonu.