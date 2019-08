W poniedziałek 88 senatorów podpisało się pod listem do sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, w którym apelują, by podjął on działania mające rozwiązać sprawę mienia ofiar Holocaustu w Polsce. Dokument opublikowała na stronie internetowej senator Partii Demokratycznej Tammy Baldwin, która wraz z republikańskim senatorem Marco Rubio jest autorką inicjatywy. Podpisało się pod nim pięcioro demokratów, którzy kandydują na prezydenta: Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kamala Harris, Amy Klobuchar i Michael Bennett.

W liście napisano, że Stany Zjednoczone i Polska mają bliskie relacje od czasu amerykańskiej wojny o niepodległość i są one bliskie także dziś, bazując na współpracy w ramach NATO. „Nasz sojusz opiera się nie tylko na wspólnych interesach, ale także na głębokim powinowactwie pomiędzy naszymi narodami, które dzielą wspólne ideały. Jeden z tych ideałów, poszanowanie prawa prywatnej własności, jest fundamentem sukcesu demokracji” – stwierdzają senatorowie.

