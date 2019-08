Regionalne Konsultacje Strategiczne odbyły się w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i dolnośląskim.

W ramach programu CPK planowana jest budowa nowych linii w województwach: kujawsko-pomorskim 168 km, wielkopolskim 196 km, mazowieckim 344 km, łódzkim 219 km, a w dolnośląskim 119 km.

"Dokładnie przeanalizujmy uwagi zgłoszone podczas spotkań. Weźmiemy je pod uwagę przy tworzeniu przebiegu nowych linii kolejowych w ramach programu CPK" - powiedział, cytowany w komunikacie, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

Pełniący obowiązki prezesa CPK Piotr Malepszak podkreślił, że konsultacje to istotne narzędzie planowania i gwarancja, że przebieg nowych linii kolejowych będzie jak najbardziej zgodny z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych podmiotów.

"Dlatego, mamy zamiar je kontynuować w ramach drugiego etapu konsultacji zaplanowanych w kolejnych województwach" - dodał.

W komunikacie przekazano, że CPK planuje drugi etap Regionalnych Konsultacji Strategicznych, które odbędą się we wrześniu w kolejnych województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

"Po ich zakończeniu spółka przeprowadzi dla każdej z linii analizę lokalizacyjną. Następnym etapem będą dodatkowe – zaproponowane przez CPK – lokalne konsultacje dotyczące konkretnych rozwiązań technicznych. Głos lokalnych społeczności zostanie także uwzględniony w trakcie wydawania decyzji środowiskowej, czyli dokumentu przesądzającego ostatecznie o przebiegu linii" - czytamy w komunikacie.

Łącznie, w ramach kolejowej części Programu CPK, planowana jest budowa ponad 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Tzw. etap zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, zakłada wybudowanie 140 km nowych linii na trasie Warszawa – CPK – Łódź. Zakończenie pozostałych inwestycji kolejowych planuje się do 2040 r.

W komunikacie przypomniano, że każda z 10 kolejowych kierunków prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury.

Spółka przypomniała, że 29 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na mocy którego każdy z nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, został włączony do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Dodano, że łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi dziś ponad 19 tys. km. Od początku lat 90. zostało zlikwidowanych ponad 5 tys. km linii.

"Nowe inwestycje są potrzebne, ponieważ od lat 80., kiedy zakończono realizację Linii Hutniczej Szerokotorowej, a wcześniej Centralnej Magistrali Kolejowej, nie budowano w Polsce na dużą skalę szlaków kolejowych. Program CPK to pierwszy plan budowy nowej infrastruktury kolejowej od tego czasu" - czytamy.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

