Na środowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 1 proc. do 2.158,88 pkt., WIG zyskał 0,8 proc. do 57.102,69 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,7 proc. do 3.879,59 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,5 proc. do 11.694,4 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 747 mln zł, z czego 683 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania 15 pkt. nad kreską na poziomie 2.153 pkt. W pierwszej połowie sesji kurs wahał się w przedziale 2.152 - 2.170 pkt. Druga część dnia przebiegała wokół poziomu 2.160 pkt, a indeks zakończył czwartkowe notowania na 2.159 pkt.

Światowe indeksy rosną na całym świecie - inwestorzy pozytywnie zareagowali na starania banku centralnego Chin, który po raz kolejny ustalił fixing juana wyżej niż oczekiwano. Analitycy wskazują jednak, że temat napięć handlowych USA-Chiny może niedługo powrócić.

DAX rósł o 1,3 proc., a S&P500 zwyżkował o 1,1 proc. o godz. 17.05.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej wzrosły są: JSW - w górę o 5,3 proc., PGNiG - o 3,3 proc.

Z WIG20 najmocniej spadł kurs Alior Banku - w dół o 2 proc.

Ze spółek szerokiego rynku wyróżniły się notowania Echo - poszły w górę o 5,1 proc., Newag i Kruk - zyskały po 4,7 proc., oraz Budimex - urosły o 4,1 proc.

Negatywnie wyróżniły się Kęty - odnotowały spadek o 4 proc.

Z raportu spółki wynika, że zysk netto grupy w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 75,6 mln zł wobec szacowanych wcześniej ok. 77 mln zł. Przychody grupy w tym okresie wyniosły 831,8 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 101,3 mln zł, a EBITDA 135,5 mln zł. Na koniec czerwca grupa szacowała, że przychody wyniosą ok. 820 mln zł, zysk operacyjny ok. 102 mln zł, a EBITDA wyniesie ok. 135 mln zł.

Po trzydniowym wzroście o 250 proc. czwartkowy teoretyczny kurs Onico, pierwszego dnia notowań w systemie kursów jednolitych, znalazł się o 66 proc. poniżej środowego zamknięcia. 2 sierpnia zarząd Onico złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale wniósł o wstrzymanie rozpoznania tego wniosku do czasu prawomocnego orzeczenia w sprawie ewentualnego otwarcia postępowania sanacyjnego.

W środę wieczorem spółka poinformowała o zawarciu umów sprzedaży 70 proc. akcji spółki zależnej ONICO OIL SA za 4,7 mln zł. W kolejnym komunikacie podano, że powołany 2 sierpnia prezes zarządu Marek Marchliński zrezygnował z pełnienia funkcji. Jako przyczynę rezygnacji podał zerwanie rozmów z inwestorem branżowym, a także brak kontroli i wpływu na działalność operacyjną spółki. (PAP Biznes)