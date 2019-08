Na rynku pojawiły się informacje, że Biały Dom wstrzymuje się z decyzjami w sprawie licencji dla amerykańskich firm na wznowienie współpracy z chińską firmą Huawei Technologies Co.

To odpowiedź USA na decyzje Pekinu, który zapowiedział, że Chiny wstrzymują zakupy amerykańskich produktów rolnych.

Amerykańskie firmy muszą posiadać specjalną licencję na dostarczanie komponentów dla Huawei po tym, gdy USA dodały chińskiego giganta technologicznego do "czarnej listy" w maju, ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym Stanów Zjednoczonych.

Inwestorów niepokoi też to, co dzieje się we Włoszech - premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył w czwartek wieczorem, że nie pozwoli na to, aby deprecjonowano pracę jego rządu. Ostro skrytykował wicepremiera Matteo Salviniego, który zaapelował o rozpisanie przedterminowych wyborów po faktycznym rozpadzie koalicji.

Gabinet Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd powstał w czerwcu zeszłego roku. Większość czasu jego pracy upłynęła w klimacie sporów i konfliktów między liderami obu ugrupowań, wicepremierami Matteo Salvinim i Luigim Di Maio.

Na rynkach rosną obawy, że negocjacje budżetowe Włoch na 2020 r. z UE mogą być coraz bardziej skomplikowane.

"Czy prezydent Włoch Mattarella zezwoli na nowe wybory parlamentarne tej jesieni? Jeśli tak, to opóźniłoby to przyjęcie projektu budżetu Włoch przez UE" - mówi Stephane Ekolo, strateg rynku akcji w TFS Derivatives.

"Do tego napięcia w handlu USA-Chiny nie wykazują żadnych oznak słabnięcia" - dodaje, komentując sytuację w relacjach Waszyngtonu z Pekinem.

W piątek na rynku walutowym euro kosztuje 1,1196 USD, o 0,1 proc. w górę, a japoński jen 105,99 za 1 USD - po wzroście kursu o 0,1 proc.

Rentowność 10-letnich UST jest na poziomie 1,71 proc., po zniżce o 1 pb.

Ropa na NYMEX tanieje o 0,02 proc. do 52,53 USD/b, po zwyżce wcześniej o 0,3 proc.

Złoto notuje wzrost ceny o 0,1 proc.

O 10.30 inwestorzy poznają dane makro z W.Brytanii: PKB w II kw. i produkcję przemysłu w VI.

Indeksy w Europie - godz. 09.25