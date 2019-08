Tax Care złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego



Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Tax Care - podmiot pośrednio zależny od Idea Banku, złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, podał Idea Bank.

Pod koniec lipca Idea Bank informował, że Tax Care złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy. Wówczas podano, że Tax Care podjął również działania zmierzające do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, który zostanie złożony do sądu "w najbliższym czasie", zaś otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie głównym celem działań zarządu spółki w nadchodzących tygodniach.

Złożenie wniosku i przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego wpisuje się w działania naprawcze grupy Idea Bank, wskazano również.

Tax Care prowadzi działalność na rynku usług księgowych.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)