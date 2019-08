T-Mobile zbuduje w Wałbrzychu inteligentny system zarządzania odpadami



Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - T-Mobile Polska podpisał pierwszą umowę dotyczącą budowy rozwiązań inteligentnych dla miast w obszarze waste management, podała spółka. Firma pozyskała zamówienie publiczne na inteligentny system zarządzania odpadami, klientem jest Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu.

"System inteligentnego zarządzania odpadami obejmie w pierwszej kolejności około 150 czujników działających w oparciu o technologię NBIoT T-Mobile, montowanych w kontenerach na terenie całego miasta. Realizacja projektu jest istotną częścią nowoczesnej zautomatyzowanej sortowni śmieci zarządzanej przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

System zarządzania odpadami, przygotowywany przez T-Mobile, mierzyć będzie poziom wypełnienia za pomocą wiązki ultradźwiękowej oraz temperaturę w pojemniku, co pozwoli na wczesne wykrycie ewentualnego zagrożenia pożarowego. Na podstawie zmian w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników ustali kiedy określone pojemniki będą wymagały opróżnienia. Dzięki ewidencji kontenerów, raportom dostępnym na żądanie i widocznej dla zarządzających systemem, interaktywnej mapie miasta możliwe będzie zoptymalizowanie funkcjonowania gospodarki komunalnej Wałbrzycha. System sam zaproponuje możliwie najkrótsze trasy pojazdów odbierających odpady, łącząc jedynie te lokalizacje, w których kontenery wymagają opróżnienia, podano również.

Dodatkowo, na podstawie danych z czujników system automatycznie rozpozna, gdy konkretny pojemnik będzie przepełniony, przewrócony lub pojawi się w nim ogień. System może również alarmować o nieautoryzowanych opróżnieniach (kradzieżach) i innych często spotykanych problemach.

Obecnie najczęściej wykorzystywanym modelem odbioru śmieci jest harmonogram oparty na kalendarzu. Pojazdy pokonują trasę bez uwzględnienia poziomu napełnienia kontenerów, co powoduje, że część pojemników jest opróżnianych zbyt rzadko, a inne zbyt często. Rozwiązanie T-Mobile doskonale rozwiązuje te problemy, podkreślono.

"Wizja inteligentnych miast staje się faktem. Inteligentny system zarządzania odpadami to dla MZUK w Wałbrzychu nie tylko konkretne oszczędności, ale i działania korzystnie wpływające na ochronę środowiska, a to przecież jedno z kluczowych wyzwań naszych czasów. Poważne skutki zmian klimatu dla przyrody, ludzi i firm są widoczne już dziś, dlatego działania dotyczące jego ochrony powinny być integralną częścią każdego zrównoważonego modelu biznesowego. Dla T-Mobile Polska oraz całej Grupy Deutsche Telekom to jeden z priorytetów" - powiedział CEO T-Mobile Polska Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.

Rozwiązanie, które wdroży T-Mobile, ma na celu zoptymalizowanie procesu oraz kosztów odbioru odpadków, ale też wywrze pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Podejście to wpisuje się w politykę proekologiczną wszystkich spółek Grupy DT. TMobile Polska podjęło decyzję, by przyszłym roku niemal 100% energii zakupionej bezpośrednio przez firmę pochodziło ze źródeł odnawialnych. Firma angażuje się również w inne projekty, w tym w kampanię STOP PLASTIC, wprowadza ekologiczne rozwiązania w biurach czy w zarządzaniu flotą samochodową oraz promuje wśród klientów korzystanie z elektronicznych dokumentów, podano również.

NB-IoT to technologia radiowa z zakresu LPWAN (ang. Low Power Wide Area Network) dedykowana urządzeniom Internetu Rzeczy - czyli komunikacji urządzeń. Największe zalety NB-IoT to większa efektywność w zakresie ilości przesyłanych danych, wysoka penetracja zasięgu wewnątrz budynków, możliwość połączenia w jeden system nawet kilkudziesięciu tysięcy urządzeń, ogólnoświatowy standard oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Z punktu widzenia urządzenia końcowego kluczową zaleta jest wysoka żywotność baterii, pozwalająca na działanie urządzenia bez ładowania i dostępu do prądu nawet do 10 lat, podsumowano.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)