Nadzwyczajna kasta mogła hulać po sklepach i marketach, ale do czasu – bo nastał szeryf Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny, który zapowiedział: „Przywracamy uczciwość i służbę w sądownictwie”. Jako pierwszy sprawiedliwy Zjednoczonej Prawicy zapewniał: „Stawiamy na ogromną większość uczciwych i rzetelnych sędziów”. Do dzisiaj udowadnia, że „czas najwyższej kasty dobiega końca”.

Minister prokurator jest nieprzejednany, a wielu nie uwierzyło mu, jak źle się dzieje wśród sędziów. Kiełbasa, wiertarka i spodnie to mało? No, to zaprezentujemy wam teraz sędziów internetowych siewców nienawiści, sędziów hejterów oraz sędziów trolli. Pokazał ich w swoim otoczeniu, ale tolerował nie będzie. Jeśli grupa w Ministerstwie Sprawiedliwości pod wodzą jakiegoś herszta para się inspirowaniem internetowych akcji niszczących dobre imię sędziów, oczerniających ich i łamiących ich prawo do prywatności, to nie ma dla nich miejsca w otoczeniu ministra prokuratora. Nawet jeśli są sędziami i nawet jeśli za chwilę okaże się, że to otoczenie mocno się przerzedzi.

Prawo i Sprawiedliwość niszczy polski kabaret. Żaden program komediowy nie jest śmieszniejszy od głównego wydania „Wiadomości” TVP. „Ucho prezesa” nie wytrzymało zapasów z rzeczywistością polityczną, bo z satyrycznego serialu wiało nudą w porównaniu z sejmową salą obrad czy konferencjami prasowymi rządzących.

