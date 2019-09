Famur spodziewa się pozytywnej dynamiki przychodów w II półroczu



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Famur spodziewa się pozytywnej dynamiki przychodów w II połowie 2019 dzięki pozyskanym wcześniej nowym kontraktom, przy marży EBITDA kształtującej się na średnioterminowych poziomach 23-25%, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Ponadto grupa szykuje się przyszłej zmiany cyklu koniunkturalnego, którego spodziewa się od II półrocza 2020.

"Przyspieszenie inwestycyjne w kraju i za granicą i pozytywny wiatr rynkowy cały czas nas wspomagają. Do końca roku na pewno będziemy korzystać z dobrego otoczenia rynkowego. Spodziewamy się pozytywnej dynamiki przychodów w II półroczu 2019, wynikającej z realizacji umów zawartych na przełomie 2018/2019 i w I półroczu 2019. Zwiększone przychody będą efektem sprzedaży na rynek pierwotny. Z kolei marża EBITDA będzie kształtowała się na 23-25%, według historycznej linii średnioterminowych trendów" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej.

"Jednocześnie spodziewamy się nieco słabszego cash flow w II półroczu wobec I półrocza z racji charakterystyki realizowanych kontraktów" - powiedział dyrektor relacji inwestorskich grupy Jakub Dzierzęga.

Zarząd pokreślił, że marże powyżej średnioterminowych poziomów w I półroczu to efekt miksu produktów oraz działań skupionych na poprawie efektywności operacyjnej. Struktura kontraktowa została zdominowana przez segment "aftermarket" i dzierżaw.

Przychody ze sprzedaży Grupy Famur w I półroczu wyniosły 994,27 mln zł w porównaniu z 1 063,86 mln zł rok wcześniej. Według słów zarządu 2019 rok będzie "przychodowo zbliżony do 2018 bez uwzględnienia PBSz".

Cele Grupy Famur na 2019 to m.in. dalsza aktywizacja eksportu; rozwój zaplecza serwisowego za granicą (potencjalny partner w Turcji); kontynuacja procesu dezinwestycji, w tym spółek niezwiązanych z podstawową działalnością i nieruchomości z których wpływy są szacowane na ok. 80 mln zł; opracowanie dalszych planów dotyczących PTH po dezinwestycji PBSz; kontynuacja procesów akwizycyjnych w obszarze hard rock mining (analiza jednego podmiotu w USA, zakończenie etapu koncepcyjnego do końca roku)

"Nie widzimy zagrożeń dla tej strategii. Za to podejmujemy kroki w kierunku przygotowania się do przyszłej zmiany cyklu koniunkturalnego. Rok 2019 jest dobry koniunkturalnie, ale zmiany dynamiki cen węgla i ewentualne przyszłe obniżki będą weryfikowały zdolność producentów do nowych inwestycji. Można się spodziewać, że II połowa 2020 przyniesie zmniejszoną liczbę projektów inwestycyjnych ze względu na to, że koniunktura może ulec schłodzeniu. Nasze działania mające na celu przygotowanie się na ten okres to dywersyfikacja portfela produktowo i geograficznie oraz optymalizacja struktury wewnętrznej" - wskazał Bendzera.

Wśród perspektywicznych kierunków geograficznych zarząd wskazał Turcję, obserwowane zwiększenie zainteresowania inwestycyjnego na Bałkanach, czy "coraz lepszą budowę pozycji" w Meksyku. Dywersyfikacja produktowa to szczególnie wejście w segment odkrywkowy, przeładunkowy, hard mining.

Zwiększanie ekspozycji na eksport i segment "aftermarket" mają na celu wykorzystanie przyszłego przekierowania inwestycji firm górniczych w działalność modernizacyjną w obliczu zmiany cyklu.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,23 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)