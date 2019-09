Jak podała we wtorek w komunikacie GDDKiA, przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie i rozbudowa trasy A18 od granicy państwa do miejsca oddalonego o dwa kilometry od węzła Żary Zachód. To łącznie ponad 11 kilometrów.

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki. Odcinek „zero” obejmuje 1,5 kilometra trasy tuż przed granicą z Niemcami, z kolei odcinek „jeden” ponad 10 kilometrów za węzeł Żary Zachód.

„W ubiegłych latach dwukrotnie ogłaszany był przetarg na realizację odcinka „zero”. Za każdym razem najtańsza oferta na roboty przekraczała budżet zadania o ponad 50 proc. i postępowanie było unieważniane. Po przeanalizowaniu wcześniejszych postępowań, podjęliśmy decyzję o połączeniu dwóch odcinków i ich realizację w ramach jednego zadania” - podała GDDKiA w komunikacie.

Jak podano, na odcinku „zero” wykonawca będzie musiał rozbudować obie jezdnie – południową i północą – do parametrów autostrady oraz rozbudować węzeł Olszyna. Z kolei na odcinku „jeden” trzeba rozbudować jedynie jezdnie południową.

Na realizację tej inwestycji zaplanowano 40 miesięcy.

Przebudowa trasy A18 ma na celu dostosowanie jej do standardów autostrady. Chodzi o odcinek o długości 70 kilometrów od Olszyny do Golnic. Trasa ta zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Pod koniec lipca GDDKiA poinformował, że osiem firm zgłosiło się do przetargu na przebudowę 22-kilometrowego odcinka A18 od węzła Żary Zachód od węzła Iłowa.

W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania DK18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski