Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA, który został opublikowany przez Instytut Zarządzania Podażą (ISM), okazał się niższy niż zakładane 51,2 pkt. Wpłynęło to na notowania najważniejszych indeksów.

Dow Jones Industrial na zamknięciu sesji we wtorek zniżkował o 1,08 proc. do 26 118,02 pkt. S&P 500 spadł o 0,69 proc. do 2906,27 pkt., podczas gdy Nasdaq Comp. poszedł w dół o 1,11 proc. do 7874,16 pkt.

Akcje Boeinga spadły o 2,7 proc., co nie pozostało bez wpływu na akcje DJI, po tym jak Federalny Urząd Lotnictwa USA zapowiedział w piątek, że międzynarodowa komisja regulacyjna ekspertów lotniczych może potrzebować dodatkowych tygodni kilku tygodni na dokładną analizę certyfikatów dla Boeinga 737 MAX. Dziennik "Wall Street Journal" podał, że koncern lotniczy nie dostarczył informacji na temat proponowanych poprawek oprogramowania dla 737 MAX.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 4 pb do 1,45 proc., a dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich obniżyła się o 3 pb do 1,93 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 0 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: -51 pb.

Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX spadła o 2,83 proc. do 53,54 USD za baryłkę, a Brent na ICE poszedł w dół o 1,47 proc. do 57,79 USD/b. (PAP)