PGE: W ramach projektu z KGHM może powstać do 500 MW fotowoltaiki



Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że w ramach wspólnego projektu z KGHM Polska Miedź może wybudować od ok. 200 MW do 500 MW elektrowni fotowoltaicznych w latach 2022-2023, poinformowali przedstawiciele grupy. Koszt budowy to do 3 mln zł/MW.

"Chcielibyśmy, żeby ten projekt był zrealizowany w latach 2022-2023" - powiedział prezes PGE Energia Odnawialna Arkadiusz Sekściński dziennikarzom w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wcześniej podczas spotkania prasowego prezes KGHM Marcin Chludziński mówił, że pierwsze działania w ramach projektu odbędą się na 50 ha gruntów, natomiast zidentyfikowano już ok. 400 ha pod inwestycje fotowoltaiczne.

"Jeśli mowa o 400 ha, to oznacza to mniej więcej 200 MW w fotowoltaice. Cały ten projekt może mieć do 500 MW" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski.

Wskazał, że PGE chce być liderem realizacji projektu, jednak możliwe, że w niektórych lokalizacjach KGHM będzie chciał być współwłaścicielem elektrowni.

"Koszt wyniesie do 3 mln zł na MW" - wskazał Sekściński.

KGHM i PGE podpisały podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Planowane inwestycje mają powstać na terenach należących do KGHM Polska Miedź z przeznaczeniem do udziału w systemie aukcyjnym lub w ramach umowy corporate Power Purchase Agreements (PPA).

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)