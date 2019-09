Źródło: PAP

Brytyjska Izba Gmin przegłosowała w środę projekt ustawy otwierającej drogę do zablokowania bezumownego brexitu i potencjalnego opóźnienia wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 r. w razie braku osiągnięcia porozumienia z Brukselą do 19 października br.