ZM Henryk Kania i Cedrob podpisały umowę przerobową



Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji, reprezentowane przez zarządcę, i Cedrob zawarły umowę o wykonywanie usług na powierzonych surowcach, podała spółka. Umowa przerobowa została zawarta w związku z ofertą złożoną przez Cedrob w toku przyspieszonego postępowania układowego spółki, zaktualizowaną 2 września 2019 r. i na warunkach w niej określonych.

"Zgodnie z umową przerobową spółka jest zobowiązana do wykonania na rzecz Cedrob S.A. w zakładach spółki w Pszczynie, Goczałkowicach oraz w Mokrsku, na zasadzie wyłączności, usług polegających na:

- produkcji, konfekcjonowaniu, pakowaniu, magazynowaniu i dystrybucji przetworów mięsnych oraz rozbiorze mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego, na powierzonym surowcu, pod markami należącymi do grupy kapitałowej Cedrob S.A. lub pod markami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa spółki, które zostały wskazane w wycenach ww. przedsiębiorstwa przygotowanych na potrzeby przyspieszonego postępowania układowego i znajdującymi się w aktach postępowania (umowa przerobowa przewiduje udzielenie licencji do korzystania z praw własności intelektualnej i przemysłowej spółki przez okres jej obowiązywania);

- wykonywaniu przez pracowników przedsiębiorstwa spółki usług produkcji, konfekcjonowania, pakowania, magazynowania i dystrybucji przetworów mięsnych oraz rozbioru mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego w zakładach należących do grupy kapitałowej Cedrob S.A." - czytamy w komunikacie.

Cedrob ma obowiązek przekazania spółce wszelkich surowców niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy przerobowej.

Cedrob z tytułu realizacji umowy przerobowej (w tym praw do korzystania ze znaków towarowych oraz pozostałych wartości niematerialnych prawnych należących do spółki) ma obowiązek zapłaty na rzecz spółki wynagrodzenia w kwocie równej kosztom utrzymania jej przedsiębiorstwa wynoszącej 4 mln zł netto miesięcznie. Gdyby ww. kwota nie była wystarczająca do pokrycia kosztów utrzymania przedsiębiorstwa spółki, wówczas Cedrob zobowiązuje się do dokonania zapłaty wszelkich udokumentowanych i uzasadnionych dodatkowych kosztów takiego utrzymania, podano również.

"Umowa przerobowa obowiązuje do dnia wejścia w życie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa spółki, która z kolei ma zostać zawarta na okres 12 miesięcy i wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Cedrob S.A. wymaganej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie" - czytamy dalej.

Zgodnie z umową przerobową, Cedrobowi przysługuje prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków Cedrobu z niej wynikających na inny podmiot z jego grupy kapitałowej.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

