Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Proces uzgodnień z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet] obejmującej zarówno dług, jak i dokapitalizowanie pozostaje w toku, przy czym zaawansowanie procesu wskazuje, że szanse na uzgodnienie warunków termsheet i podpisanie w terminie do 17 września 2019 r. docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania spółki są znikome, podała Elektrobudowa. Jednocześnie spółka informuje, iż oczekuje na stanowisko instytucji finansowych w odniesieniu do propozycji wydłużenia terminu na uzgodnienie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania.



"Przedłużające się negocjacje, w ocenie emitenta, stanowią istotny czynnik, który działa w sposób negatywny na zdolność spółki do kontynuacji działalności. Konieczność finansowania działalności ze środków własnych pochodzących jedynie z działalności bieżącej bez wsparcia finansowaniem zewnętrznym istotnie wpływa na możliwości wywiązywania się spółki w sposób niezakłócony z zobowiązań kontraktowych. Brak umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania oraz bezpośrednio z tą umową związanych gwarancji bankowych ogranicza również istotnie możliwości pozyskiwania nowych zleceń. Konsekwencją obu wyżej wymienionych czynników jest pogłębiająca się dysproporcja pomiędzy środkami niezbędnymi do niezakłóconego prowadzenia działalności a środkami generowanymi z działalności bieżącej" - czytamy w komunikacie.



Spółka wskazuje, iż na dzień 31.08.2019 r. (dane proforma):



- posiadała należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto w wysokości 210,2 mln zł, z czego 81 mln zł stanowiły należności z tytułu realizacji kontraktu Metateza dla PKN Orlen i których zapłata została przez PKN Orlen wstrzymana,



- przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wynosiły 92,9 mln, z czego 15,8 mln stanowiły zobowiązania przeterminowane o ponad 90 dni (z czego kwota 1,1 mln zł jest kwotą sporną).



"Spółka prowadzi procesy zmierzające do ustabilizowania kondycji finansowej, w tym przede wszystkim prowadzi procesy zmierzające do pozyskania środków z planowanych emisji akcji oraz do uzgodnienia i podpisania wspomnianej umowy restrukturyzującej finansowanie z bankami i firmami ubezpieczeniowymi. Emitent szacuje, co wskazano już w raporcie bieżącym [...] z dnia 10.09.2019 r., że w ramach tych procesów niezbędne jest pozyskanie dodatkowego finansowania na poziomie 60-80 mln zł, a kluczowe dla procesu decyzje muszę zostać podjęte przez akcjonariuszy i instytucje finansowe najpóźniej do końca miesiąca września" - czytamy dalej.



Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)