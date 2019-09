Dwa zbiorniki po 100 tys. m3 w Bazie Gdańsk mają zostać oddane wiosną 2020 roku. Zakończyła się próba hydrostatyczna pierwszego z nich, a próba hydrostatyczna drugiego zbiornika jest w trakcie. Prace zostaną ukończone w kwietniu 2020 roku, poinformowano.



Z kolei w Terminalu Naftowym Gdańsk trwa montaż konstrukcji pięciu zbiorników o łącznej pojemności 390 tys. m3. Budowa potrwa do października 2020 roku.



"PERN ma dziś zadanie doprowadzić do pełnego zróżnicowania kierunków dostaw surowca do Polski, co wykonuje skutecznie od kilku lat. Fundamentem jest zbudowanie II nitki rurociągu pomorskiego, co umożliwi przede wszystkim rafinerii w Płocku całkowitą swobodę i wolność wyboru surowca, który będzie tam przerabiany. Te łącznie prawie 3 mld zł nakładów to prawdziwa rewolucja, którą ewolucyjnie wprowadzamy. W 2023 roku będziemy mieli tę wizję praktycznie zrealizowaną" - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas spotkania z dziennikarzami w bazie surowcowej PERN w Miszewku Strzałkowskim.



Jak podkreślił wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński, poza zbiornikami na ropę naftową, dzięki którym pojemność magazynowa surowca wzrośnie po ponad 20%, PERN oddał w tym roku do użytku 4 zbiorniki na paliwa po 32 tys. m3 każdy, a w roku 2020 odda 9 kolejnych, o pojemności 222 tys. m3.



"Budowa II nitki rurociągu pomorskiego ruszy w 2021 roku, a jej zakończenie planujemy z końcem 2023 roku" - dodał.



Łącznie na rozbudowę pojemności magazynowych na ropę i paliwa oraz budowę II nitki rurociągu pomorskiego i przedłużenie rurociągu produktowego z Boronowa do Trzebini PERN planuje nakłady w wysokości 2,7 mld zł do końca 2023 roku.



PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.



