Źródło: Patronat

Wiemy już że przyszłość motoryzacji to pojazdy napędzane baterią. W ciągu najbliższych 5 lat na rynku pojawi się około 330 nowych modeli samochodów elektrycznych z zasięgami nawet do 500 kilometrów. Co równie ważne, ich ceny będą znacznie niższe od tych obowiązujących na rynku dziś. W 2020 roku możemy się spodziewać nawet 30-procentowych redukcji.