Według RMF FM, które poinformowało w środę o sprawie kupna przed kilku laty FX Energy i obecnie złożonym zawiadomieniu do prokuratury, „chodzi o podejrzenie gigantycznej niegospodarności, której miały się dopuścić poprzednie zarządy spółek Orlen oraz Orlen Upstream”, a płocki koncern mógł stracić „co najmniej 300 mln zł”.

„W tej sprawie prowadzone jest postępowanie, współpracujemy z prokuraturą. Dla dobra prowadzonego śledztwa nie możemy udzielać jednak szczegółowych informacji na ten temat” – oświadczyło biuro prasowe PKN Orlen, odpowiadając w środę na pytania PAP, dotyczące złożonego do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu niegospodarności przy kupnie FX Energy.

Jak podało RMF FM, „z zawiadomienia wynika, że transakcja - sfinalizowana na przełomie 2015 i 2016 r. - była całkowicie nieopłacalna”; „kupowana przez Orlen amerykańska spółka była w fatalnej kondycji finansowej, od kilkunastu miesięcy wartość jej akcji gwałtownie spadała”.

W październiku 2015 r. PKN Orlen, za pośrednictwem swojej spółki zależnej Orlen Upstream, zawarł umowę, która rozpoczęła procedurę przejęcia całościowego pakietu akcji FX Energy, spółki notowanej wówczas na nowojorskiej giełdzie NASDAQ.

Z końcem grudnia 2015 r. płocki koncern oznajmił, iż Orlen Upstream sfinalizował nabycie FX Energy. Informował jednocześnie, że łączna kwota zapłacona za 100 proc. akcji zwykłych i 100 proc. akcji uprzywilejowanych FX Energy wyniosła ok. 83,1 mln USD, czyli ok. 324,2 mln zł, przy czym łączna wartość nabycia FX Energy, po uwzględnieniu zobowiązań kredytowych tego podmiotu, wyniosła 125 mln USD, czyli 487,6 mln zł.

Finansowanie transakcji zostało zapewnione ze środków własnych płockiego koncernu oraz dostępnych linii kredytowych. Transakcja została zatwierdzona przez urząd antymonopolowy w Polsce - UOKiK.

Wcześniej, zapowiadając jeszcze akwizycję FX Energy, PKN Orlen zwracał uwagę, iż zwiększy ona zasoby 2P (pewne i prawdopodobne) płockiego koncernu o 8,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Podawał przy tym, że FX Energy z siedzibą w Salt Lake City (USA) jest spółką zaangażowaną w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, głównie w Polsce.

Działający od 2006 r. Orlen Upstream to spółka, w której PKN Orlen ma 100 proc. udziałów, powołana do poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych. Oprócz projektów realizowanych w Polsce, Orlen Upstream działa także w Kanadzie, gdzie uzyskał dostęp do złóż ropy i gazu w 2013 r.