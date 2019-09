„Duże firmy już teraz przygotowują się na znaczący wzrost kosztów pracy związany z wprowadzeniem PPK i likwidacją tzw. 30-krotności. Oczekujemy, że wstrząs w postaci zapowiedzianego bardzo dużego skumulowanego wzrostu płacy minimalnej wzmocni procesy restrukturyzacyjne w średnich i dużych przedsiębiorstwach” – komentują ekonomiści Crédit Agricole Bank Polska.

Analitycy Banku Ochrony Środowiska wskazują również na rosnącą niepewność firm co do perspektyw koniunktury w kraju i za granicą. W skali roku zatrudnienie w firmach było w sierpniu o 2,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. A średnia płaca urosła o 6,8 proc., do 5125,26 zł.

>>> WIĘCEJ W CZWARTKOWYM WYDANIU DGP