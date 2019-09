PIE: kosmetyki to jeden z ważniejszych towarów w polskim eksporcie

Źródło: PAP

Kosmetyki są jednym z ważniejszych towarów w naszym eksporcie; ok. 44 proc. całego polskiego eksportu tej branży stanowią produkty kosmetyczne do makijażu i preparaty do pielęgnacji twarzy - poinformował w środę Polski Instytut Ekonomiczny.