"Zamówienie to potwierdza zdolności Mesko do dostawy wojsku nowoczesnych rozwiązań. To pierwszy etap zamówień kierowanych do zakładu w sprawie wyposażenia Sił Zbrojnych RP w te pociski, które mają niemal dwa razy większy zasięg od obecnie używanych" - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, cytowany w komunikacie.



Pociski Feniks wyposażone w głowicę odłamkowo-burzącą mają donośność przekraczającą 40 km. Spełniają one wszystkie wymagania Sił Zbrojnych RP w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości, funkcjonowania i skupienia. Pozyskane pociski mogą być stosowane w wyrzutniach WR-40 "Langusta", RM-70 i BM-21, podano również.



"Technika rakietowa jest jednym z segmentów, które są bardzo ważne dla PGZ. Chcemy rozwijać te kompetencje, alokując znaczącą część projektów właśnie tutaj, w Mesko. Jednym z naszych najważniejszych, strategicznych projektów rozwojowych jest inwestycja w zakłady w Skarżysku-Kamiennej i Pionkach w celu stworzenia centrum produkcyjnego w zakresie amunicji mało-, średnio- i wielkokalibrowej oraz prochów wielobazowych" - podkreślił prezes PGZ Witold Słowik.



Polska Grupa Zbrojeniowa to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł.

