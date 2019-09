Ursus uzgodnił plan działań ws. inwestycji Enerkon Solar Intl w Ursus Bus



Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji podpisał z Enerkon Solar International Inc. oraz Japan Venture Fund LLC tasking items tj., dokument, w którym zostały uzgodnione planowane przez strony działania w celu zrealizowania transakcji dotyczącej inwestycji w Ursus Bus, podał Ursus.

"Strony uzgodniły i zaakceptowały, że kwota transakcji dla Ursus Bus S.A. wyniesie 30 mln USD, przyjęto mechanizm finansowania i związany z nim podział kosztów, ustalono, że finansowanie zostanie oparte na umowie pożyczki zabezpieczonej na 49% akcji Ursus Bus S.A. oraz na 7% akcji Ursus S.A. oraz gwarancją kredytową (credit default guarantee bond). Dodatkowo w okresie inwestycji Enerkon Solar International Inc. będzie miał zagwarantowane dla swojego przedstawiciela miejsce w radzie nadzorczej Ursus Bus S.A." - czytamy w komunikacie.

3 września Ursus w restrukturyzacji oraz Ursus Bus podpisały z Enerkon Solar International Inc protokół ustaleń (memorandum of understanding). W ramach dokonanych i potwierdzonych pisemnie ustaleń, strony zobowiązały się dążyć do jak najszybszego podpisania term sheet i zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której w celu przywrócenia mocy produkcyjnych Grupie Ursus, Enerkon Solar International Inc zainwestuje w I etapie do 30 mln USD, z możliwością zwiększenia tej kwoty i obejmie do 49% akcji Ursus Bus S.A. oraz do 7% akcji Ursus S.A.

Enerkon Solar International Inc. jest działającym od 1986 r. amerykańskim funduszem inwestującym m.in. w spółki z potencjałem oraz w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Enerkon Solar International Inc jest notowany na OTC Markets.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)