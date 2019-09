GNB złoży plan naprawy do UKNF na początku X, liczy na jego zatwierdzenie w br.



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank zamierza złożyć plan naprawy do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na początku października i liczy na zatwierdzenie tego dokumentu do końca tego roku, poinformował prezes Artur Klimczak.

"Na początku października złożymy do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego plan naprawy. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo cały czas nad nim pracujemy. Dopiero po zatwierdzeniu tego dokumentu, będziemy więcej mówili o tym, jak to się będzie rozwijało" - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej.

"Zakładamy, że w tym roku będzie decyzja. Obie strony są zainteresowane, by to było szybko" - dodał prezes.

Jak poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz, luka kapitałowa GNB wynosiła ok. 1,6 mld zł na koniec czerwca br.

Wskaźnik TCR i CET1 wyniosły odpowiednio 10,8% i 8,8% na koniec czerwca.

W I poł. 2019 r. bank miał 246,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 156,6 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)