Marvipol Development nawiązał współpracę z włoską firmą Technogym

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Marvipol Development podjął współpracę z Technogym, włoskim producentem urządzeń sportowych, podała spółka. Dzięki temu deweloper wyposaży siłownię do prywatnego użytku mieszkańców w inwestycji Topiel No18.

"Topiel No18 zaoferuje mieszkańcom wiele unikalnych udogodnień, które mają na celu zwiększenie komfortu ich życia. Unikatowa siłownia ze sprzętem najwyższej klasy to kolejny atut, który jest szczególnie ważny dla osób dbających o zdrowy tryb życia" - powiedziała dyrektor marketingu Anna Juchimiuk, cytowana w komunikacie.

Topiel No18 to inwestycja premium na warszawskim Powiślu. Kompleks mieszkalny złożony będzie z 52 apartamentów o zróżnicowanych metrażach od 40 m2 do 200 m2. Deweloper przewidział wiele luksusowych udogodnień, począwszy od business lounge po 3-poziomowy parking z miejscami rowerowymi, motocyklowymi i komórkami lokatorskimi, przypomniano.

Dużym atutem budynku będzie nowoczesna siłownia dostępna jedynie dla lokatorów Topiel No18. Sala do ćwiczeń będzie wyróżniała się na tle innych dzięki swojemu wyposażeniu - najwyższej klasy urządzeniom z linii ARTIS zaprojektowanym w siedzibie Technogym we Włoszech, podano także.

W sprzedaży dostępnych jest 20 apartamentów. Przewidywany termin realizacji inwestycji to II kwartał 2020 roku.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 266,13 mln zł w 2018 r.

