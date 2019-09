Marvipol ma umowę ws. współpracy z włoską firmą inwestycyjną DeA Capital



Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Marvipol Development zawarł z DeA Capital Partecipazioni S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy) umowę o współpracy, podała spółka. Przedmiotem umowy o współpracy jest ramowe ustalenie zasad przyszłej, potencjalnej współpracy Marvipolu oraz DeA.

"DeA Capital, to wiodąca europejska firma inwestycyjna, czołowy gracz na włoskim rynku nieruchomości, aktywnie rozwijający się również poza rodzimym rynkiem. Alians z tak profesjonalnym i doświadczonym podmiotem traktujemy jako potwierdzenie atutów biznesowych Marvipol Development oraz atrakcyjności polskiego rynku nieruchomości. Współpraca z DeA Capital stwarza dla Grupy Marvipol szansę dla jeszcze dynamiczniejszego rozwoju firmy i wzrostu jej wartości dla wszystkich interesariuszy" - napisał prezes Marvipol Development Mariusz Książek w komentarzu przesłanym ISBnews.

Stosownie do postanowień umowy o współpracy, w przypadku planowanej przez Marvipol (lub podmiot od niego zależny):

(i) realizacji inwestycji w aktywa nieruchomościowe lub

(ii) sprzedaży pakietu składającego się ze wszystkich lokali w danych aktywach nieruchomościowych w formie condo-hotelu lub aktywach nieruchomościowych w formie nieruchomości mieszkalnej lub sprzedaży aktywa nieruchomościowego w formie całego hotelu, condo-hotelu, nieruchomości mieszkalnej lub biurowej,

z wyłączeniem przypadków wskazanych w umowie o współpracy, DeA przysługiwać będzie uprawnienie (prawo pierwszej oferty) do zadeklarowania swojego udziału w danej inwestycji w aktywa nieruchomościowe w formie wspólnego przedsięwzięcia lub w nabyciu aktywów nieruchomościowych przeznaczonych do sprzedaży w sposób określony w pkt. (ii) powyżej (w przypadku zamierzonej ich sprzedaży przez Marvipol lub podmiot od niego zależny), poddano w komunikacie.

"Umowa o współpracy została zawarta w związku z zawarciem w dniu 23 września 2019 roku przez DeA oraz MK Holding umowy ramowej i umowy wspólników regulującej zasady i warunki wspólnego przedsięwzięcia MK Holding S.à r.l. [MK Holding] oraz DeA [SPV]. Działalność wykonywana przez SPV nie będzie działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez emitenta" - napisano także.

Obecnie Marvipol Development realizuje oraz przygotowuje do realizacji inwestycje mieszkaniowe z 250 tys. m2 PUM/PUU oraz jest zaangażowany w budowę i komercjalizację 8 projektów magazynowych z blisko 280 tys. m2 GLA, podano w materiale.

DeA Capital to wiodąca firma inwestycyjna i asset management we Włoszech, specjalizująca się w inwestycjach na rynku nieruchomości oraz w inwestycjach kapitałowych w publiczne oraz prywatne przedsiębiorstwa. Głównym akcjonariuszem DeA Capital jest De Agostini Group, istniejący od 1901 rodzinna firma inwestycyjna, działająca na rynki nieruchomości, mediów, komunikacji i wydawniczym.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 266 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)