Akcjonariusze Vivid Games zdecydują 21 X o podwyższeniu kapitału zakładowego



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Vivid Games zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 października br. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mln zł w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wynika z projektów uchwał.

"W opinii zarządu spółki udzielenie zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu pozyskania nowych inwestorów leży w interesie spółki oraz akcjonariuszy. Upoważnienie zarządu do wyłączenia prawa poboru pozwoli na pozyskanie przez spółkę środków finansowych w najbardziej efektywny sposób i przeznaczenie ich na rozwój działalności spółki oraz realizację jej celów strategicznych, w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania działalności spółki w nadchodzących okresach. Mając powyższe na względzie, zarząd stoi na stanowisku, że upoważnienie zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione. Dokonanie przez zarząd wyłączenia prawa poboru będzie mogło nastąpić jedynie za zgodą rady nadzorczej, co pozwoli na odpowiednią ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy" - czytamy w opinii do projektu uchwały

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

