PGE oczekuje wzrostu EBITDA w segm. obrót, energ. konwencjonalna i odnawialna



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje wzrostu raportowanego wyniku EBITDA w 2019 roku segmentach Energetyka odnawialna, Energetyka konwencjonalna oraz Obrót, podała spółka w prezentacji. W segmencie Ciepłownictwo oczekiwana jest normalizacja wyniku, zaś w segmencie Dystrybucja jego spadek w skali roku.

W 2018 roku EBITDA w segmencie Energetyki konwencjonalnej wyniosła 2,1 mld zł, w Energetyce odnawialnej wyniosła 0,46 mld zł, w segmencie Ciepłownictwo było to 0,85 mld zł, w segmencie Obrót 0,26 mld zł, a segmencie Dystrybucja 2,46 mld zł.

Wynik EBITDA w 2018 r. wyniósł 6,4 mld zł i był o 17% niższy niż rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)