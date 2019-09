Sprzedaż luksusowych nieruchomości w Warszawie wzrosła o 10% r: r w I poł. 2019



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Liczba sprzedanych luksusowych apartamentów w Warszawie wzrosła do 126 w I poł. 2019 roku ze 115 w I poł. 2018 r., czyli o 10% r./r., wynika z najnowszych danych zebranych przez High Level Sales & Marketing. Oferta ekskluzywnych lokali w stolicy zwiększyła się w tym czasie o 62%, a średnia cena za metr kwadratowy w tym segmencie przekroczyła 28 000 zł. Firma prognozuje, że wartość warszawskiego rynku nieruchomości premium wzrośnie w tym roku o 7-8%.

Z raportu firmy doradczej EY, która analizowała rynki nieruchomości premium w Warszawie i innych europejskich metropoliach wynika z kolei, że w ciągu 4 ostatnich lat ceny apartamentów ekskluzywnych w stolicy wzrosły o 30%. Najnowsze dane potwierdzają, że rok 2019 to kolejny z rzędu, w którym rynek premium stabilnie rośnie, a chętnych na zakup luksusowych mieszkań ciągle przybywa, poinformowano.

"Rynek ekskluzywnych nieruchomości w Warszawie rozwija się bardzo dynamicznie. Wyniki sprzedaży liderów tego segmentu, takich jak Cosmopolitan Twarda 4 udowodniły, że istnieje zapotrzebowanie na najwyższej klasy nieruchomości z cenami przekraczającymi 30 000

zł/m2. W Cosmopolitan za 10 najdroższych apartamentów klienci zapłacili w sumie 102 mln zł. Prognozujemy, że wartość warszawskiego rynku nieruchomości premium wzrośnie w tym roku o 7-8%" - powiedziała twórczyni marki High Level Sales & Marketing by Tacit Group Karolina Kaim, cytowana w komunikacie.

W ocenie EY inwestowanie w nieruchomości premium w Warszawie jest o wiele bardziej atrakcyjne niż w innych europejskich metropoliach.

Warszawa jest miastem z jedną z najniższych wartości premii za luksus, liczonej jako iloraz najwyższej ceny nieruchomości w segmencie luksusowym w stosunku do średniej ceny w segmencie popularnym. Oznacza to, że próg wejścia na rynek premium jest niższy niż

w pozostałych analizowanych miastach. Zdaniem autorów raportu, koszt zakupu nieruchomości premium w stolicy Polski jest wciąż znacznie niższy niż w innych liczących się europejskich metropoliach oraz w USA. Zgodnie z uniwersalną definicją stosowaną w Polsce od kilku lat, na najbardziej rozwiniętym, warszawskim rynku, segment nieruchomości luksusowych stanowi 1% całego rynku mieszkaniowego. W innych polskich miastach przyjmujemy 3%, podano także.

"Od kilku lat obserwowany jest wzrost segmentu nieruchomości luksusowych w Polsce, szczególnie na rynku warszawskim, oraz na pozostałych rynkach regionalnych. Warszawa jest miastem, w którym w ostatnich dwóch latach, premia za luksus wzrosła w największym

stopniu. W związku z tym, że stolica jest nadal rynkiem rozwijającym się w tym segmencie nieruchomości, posiada perspektywę wyższego wzrostu niż inne miasta Europy Zachodniej" - dodała partner z EY Anna Kicińska, również cytowana w komunikacie.

Z raportu EY wynika, że w ubiegłym roku aż 25% wszystkich lokali premium sprzedanych w Polsce, znalazło swoich nabywców w Warszawie. Średnie ceny apartamentów luksusowych w Warszawie wzrosły w ciągu 4 ostatnich lat o 30%. Patrząc na dane historyczne, eksperci EY szacują, że średnie tempo wzrostu cen nieruchomości luksusowych w Warszawie może wynieść około 7%, natomiast w miastach regionalnych około 5% w skali roku. Zakładając stabilną sytuację na rynkach europejskich miast, Warszawa ma szansę pod kątem cen dogonić Amsterdam za rok, Kopenhagę za 2 lata, Berlin za 3-4 lata, Monachium za 8-9 lat, Paryż za 13-14 lat, Nowy Jork za 15-16 lat i Londyn za 17 lat, podsumowano.

(ISBnews)