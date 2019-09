NFOŚiGW podpisał umowy na dofinansowanie lokalnego rozwoju elektromobilności



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał z beneficjantami pierwsze umowy na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem lokalnych strategii rozwoju elektromobilności, podał Fundusz. W ramach udzielonego wsparcia NFOŚiGW zrefunduje 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gminę Jaktorów w województwie mazowieckim oraz miasto Radzyń Podlaski w województwie lubelskim.

"Strategia gminy Jaktorów przewiduje m.in. budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach usługowych i handlowych oraz wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych na już istniejących parkingach. Planowany jest również zakup pojazdów elektrycznych dla Urzędu Gminy Jaktorów oraz dla innych jednostek organizacyjnych. Wprowadzaniu nowych rozwiązań będzie towarzyszyć promocja wśród mieszkańców polegająca na dostarczaniu usług typu carsharing oraz carpooling. Dodatkowo gmina Jaktorów planuje udział w programach pilotażowych związanych z wypożyczaniem sprzętów z napędem elektrycznym takich jak hulajnogi, rowery czy skutery" - czytamy w komunikacie.

Wdrażanie działań przewidzianych w strategii gminy przyczyni się do stworzenia warunków rozwoju elektromobilności oraz kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań utrzymanych w konwencji Smart City, zarówno na terenie gminy Jaktorów, jak również w powiecie grodziskim. Istotny jest również fakt, iż strategia będzie uwzględniała potrzeby osób niepełnosprawnych. Ponadto realizacja planowanych w strategii działań ma skutkować ograniczeniem emisji CO2 w sektorze transportu na poziomie ok. 15%, co stanowić będzie wymierny efekt ekologiczny.

Beneficjent spodziewa się również wzrostu podwyższenia atrakcyjności gminy jako miejsca stałego zamieszkania. Strategia zostanie przygotowana do końca września 2020 r., a jej planowany koszt to 45 tys. zł, podano również.

"Dokumentacja dotycząca strategii dla miasta Radzyń Podlaski zostanie przygotowana w tym samym terminie co dla gminy Jaktorów. Planowany koszt przedsięwzięcia będzie wynosił 50 tys. zł. Wdrożenie strategii przyczyni się przede wszystkim do rozpoczęcia przez administrację publiczną procesu wymiany dotychczasowej floty na pojazdy elektryczne oraz jednoczesnej budowie stacji ładowania usytuowanych w pobliżu budynków użyteczności publicznej. Spodziewany jest dynamiczny rozwój elektromobilnej infrastruktury oraz stacji paliw gazowych CNG i LNG. Plany strategiczne zakładają także wzrost zainteresowania elektromobilnością przez klientów indywidualnych, co w konsekwencji może generować wzrost liczby pojazdów elektrycznych. Przygotowanie oraz realizacja planu niosą ze sobą perspektywę możliwości opracowania wytycznych dla projektu budowy krajowej sieci infrastruktury elektromobilnej, m.in. stacji szybkiego ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych czy stacji paliw gazowych CNG i LNG" - czytamy dalej.

Przygotowanie lokalnych strategii rozwoju elektromobilności przyczyni się do realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym w szczególności planu "Energia do przyszłości" (przyjętego przez Radę Ministrów 16 marca 2017 r.), krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (przyjętych przez rząd 29 marca 2017 r.) oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przypomniano.

"Wsparcia dla przedsięwzięć zostało udzielone w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Gepard II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje udzielenie w ramach programu Gepard II wsparcia dotacyjnego dla ponad 200 beneficjentów, którzy wykazali potrzebę rozwoju elektromobilności w swoim mieście czy gminie. Łączna kwota dotacji może opiewać na ok. 12 mln zł" - podsumowano.

