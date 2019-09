Tauron: ME i operatorzy energ. podpisali porozumienie ws. cyberbezpieczeństwa



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii podpisało z Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator porozumienie dotyczące współpracy sektora energetycznego na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa kraju, poinformował Tauron.

"Cyberatak na systemy informatyczne i automatykę sterującą infrastrukturą energetyczną, to jedno z kluczowych zidentyfikowanych zagrożeń, które wpływają na poziom bezpieczeństwa kraju. Stąd tak ważne są wszelkie działania i inicjatywy podejmowane na rzecz zapobiegania i niwelacji skutków działania cyberprzestępców w tym obszarze" - powiedział prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina, cytowany w komunikacie.

Porozumienie dotyczy czterech największych elektroenergetycznych operatorów dystrybucyjnych w kraju. W inicjatywie chodzi o wspólne działania, które zwiększą bezpieczeństwo informatyczne obszaru dystrybucji energii oraz zabezpieczą go przed potencjalnymi atakami z zewnątrz.

"Spółki podpisujące porozumienie zobowiązały się do podjęcia szerokiej współpracy z innymi uczestnikami rynku na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa, wymiany doświadczeń i informacji o zagrożeniach. Jednocześnie, w przypadku wystąpienia incydentu cyberbezpieczeństwa, zobowiązały się do wymiany informacji umożliwiającej wykrycie zagrożenia w innych przedsiębiorstwach energetycznych w Polsce" - czytamy dalej.

Stroną zawartego porozumienia jest Ministerstwo Energii, które zainicjowało i aktywnie włączyło się w ten ważny proces. Kluczowe obszary, zidentyfikowane przez ministerstwo to: wymiana informacji pomiędzy spółkami energetycznymi w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych oraz incydentów związanych z zagrożeniem informatycznym, a także realizowanie inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych, podnoszących świadomość zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Porozumienie zostało zawarte podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach.

(ISBnews)