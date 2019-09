Monnari Trade liczy na wzrost powierzchni hand. do ok.38,5 tys. m2 na koniec br.



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Powierzchnia salonów sprzedaży Monnari w II połowie roku zwiększy się o kolejne 1,5 tys.m2, ale będzie to głównie efektem zwiększania powierzchni obecnych placówek, wynika ze słów przedstawicieli spółki.

"W drugiej połowie roku powierzchnia zapewne wzrośnie o około 1,5 tys. m2, czyli na koniec roku łączna powierzchnia salonów Monnari może wzrosnąć do około 38,5 tys.m2" - powiedział prezes Mirosław Misztal podczas konferencji prasowej.

"Jeżeli chodzi o liczbę nowych sklepów, to może pojawić się jeszcze kilka, ale głównie będziemy zwiększać powierzchnie salonów przy okazji odnowień umów najmu" - dodała dyrektor ds. organizacyjno-prawnych Anna Augustyniak-Kala.

Dyrektor ds. finansowych Miłosz Kolbuszewski zwrócił uwagę, że obecna dynamika przyrostu powierzchni jest szybsza niż przyrost liczby samych salonów.

"Obecnie średnia powierzchnia sklepów Monnari wynosi 220 m2, a salony Famestage są mniej więcej o połowę mniejsze. W I poł. roku powierzchnia salonów Monnari wzrosła o 3 tys.m2 r/r i tym samym wzrosła do 36,7 tys.m2. Przybyło także 5 nowych salonów do 168 w tym okresie, ale obecnie mamy już 169 placówek" - dodał Kolbuszewski.

Według jego słów, spółka Centro 2017 sprzedająca odzież pod marką Femestage Eva Minge liczyła sieć 25 salonów na koniec czerwca, a obecnie jest to 28.

Zdaniem Misztala, spółka Centro nie wyjdzie jeszcze w tym roku na plus.

"Szacujemy, że jeszcze około 2,5 mln zł ujemny wpływ może przynieść Centro w II półroczu. Kiedy otwieramy salony w nowych miejscach, okazuje się, że obroty nie są tak wysokie, jak zakładaliśmy. Mamy pełne zatowarowanie sklepów i zobaczymy, jak będzie wyglądał ostatni kwartał. Po IV kw. będzie trzeba podjąć jakieś decyzje, w jakiej formie będziemy dalej pracować nad tą marką" - powiedział Misztal.

"Marka ta wymaga jeszcze wiele pracy m.in. dotycząca rozpoznawalności marki czy cen, które nie są tak wysokie, jak niektórzy sądzą" - dodała Augustynowska-Kala.

Prezes przyznał, że nowy magazyn w Łodzi rozpoczął działalność z lekkim opóźnieniem.

"Odbiory się przedłużyły i właściwie do nich doszło w sierpniu. Konieczne jest także ponowne wdrożenie systemu informatycznego z którym sobie nie poradziliśmy, a liczyliśmy na jeszcze lepszą efektywność. Chcemy teraz lepiej się do tego przygotować. Liczymy, że w drugiej połowie roku logistyka powinna się nam poprawić" - dodał Misztal.

Monnari liczy także na sprzedaż działek i nieruchomości w Łodzi w kolejnych miesiącach.

"Nieruchomość Ogrody Geyera przy ul. Piotrkowskiej z zabudowaniami pofabryczymi są zrewitalizowane i mamy część już wynajęte i prowadzimy dalsze rozmowy. Teraz to ponad 2 tys.m2 z 10 tys.m2 przygotowanych do wynajmu" - powiedział Kolbuszewski.

Powierzchnia całej działki wynosi jednak 105 tys.m2 i - według słów Misztala - zostanie wydzielonych jeszcze parę działek do sprzedaży

"Będziemy chcieli sprzedać część działek. Teraz gotowych jest 5-6 hektarów do sprzedaży. Dodatkowo na jednej z działek stoi kamienica, która ma zmienić funkcję z biurowej na mieszkalną. Jej powierzchnia to ok. 3 tys.m2 plus powierzchnia użytkowa" - powiedział prezes.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)