Tauron będzie pracować nad refinansowaniem obligacji zapadających w 2022 r.



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje spłacić obligacje zapadające w listopadzie z dostępnych środków, natomiast będzie pracował nad refinansowaniem programu obligacji, którego termin spłaty przypada 2022 r., poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

"Najbliższa spłata obligacji przypada w listopadzie. Zostaną one spłacone w ramach dostępnych środków, stąd w 2019 r. nie potrzebujemy nowych środków" - powiedział Wadowski podczas konferencji prasowej.

W listopadzie br. zapadają obligacje krajowe o łącznej wartości 1,8 mld zł.

"Niemniej mamy na względzie, że w 2022 r. mamy do spłaty duży program obligacji podpisany w 2015 r. Oczywiście, będziemy pracować, by to zadłużenie było refinansowane" - dodał wiceprezes.

Obecna kwota dostępnego finansowanie dla Tauronu to 4,23 mld zł.

Wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił 2,6x według stanu na koniec czerwca.

"On powinien nieco się zwiększyć, oczywiście, nie przekraczając poziomu maksymalnego, wynika to z postępujących inwestycji. Niemniej jednak zakładamy, że w dłuższym okresie ten wskaźnik będzie na bezpiecznym poziomie, poniżej 3x" - wskazał także Wadowski.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)