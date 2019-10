Tchórzewski: Akcyza i opłata przejściowa w cenie energii nadal obniżone w 2020r.



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii uzgodniło z Ministerstwem Finansów, że akcyza na prąd i tzw. opłata przejściowa w rachunkach za energię pozostaną w przyszłym roku na obniżonych poziomach, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Pozwala to uniknąć prawie 60% z ewentualnej podwyżki cen energii w 2020 r., wyjaśnił.

"Mogę już poinformować, że z ministrem finansów uzgodniliśmy, że na przyszły rok pozostanie obniżona akcyza i obniżona opłata przejściowa - to jest prawie 60% ewentualnej podwyżki cen prądu. Te rzeczy mamy już domówione" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla TVP Info.

Podkreślił, że w sprawie podwyżek cen energii mamy czas do końca roku.

"Na pewno 60% tej ewentualnej podwyżki już nie ma, natomiast pozostałe 40% będziemy starali się tak zrobić, żeby sobie z tym poradzić" - dodał minister.

Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową.

(ISBnews)