"Dzisiaj będzie podpisane zlecenie kontroli w m.st. Warszawa, dotyczącej (...) obowiązku wypłaty należności (...) dla dzieci w Warszawie" – zaznaczył wojewoda.

Kontrola ma potrwać kilka tygodni i dotyczyć trzech aspektów: szacowania kwot dotacji, faktycznego wykorzystania pieniędzy na program "Rodzina 500 plus" i rzetelności sprawozdań finansowych.

"Może być tak, że jedynie Warszawa ma problem z wydatkowaniem środków z tak prostego programu. Muszę wiedzieć, na czym polega ten problem, a widać, że komunikacja i dane, które otrzymujemy od służb pana prezydenta, nie są pełne. (…) Dlatego muszę to skontrolować" – powiedział Sipiera.

Od początku trwania programu do rodzin na Mazowszu trafiło 11,63 mld zł, w tym od 1 lipca 2019 r. przekazano im łącznie 393,5 mln zł.

O tym, że brakuje pieniędzy na wypłaty 500 plus w Warszawie pisał m.in. piątkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Jak podkreślała gazeta, władze miasta twierdziły, że otrzymują za mało pieniędzy od rządu i apelowały o zwiększenie dotacji. Z kolei strona rządowa odpowiadała, że pieniądze wypłacane są na czas, a wina leży po stronie miasta.

W poniedziałek prezydent Trzaskowski mówił, że problemy z wypłatą 500 plus w stolicy biorą się z tego, że rząd wszystkim samorządom przekazuje pieniądze w ostatniej chwili. Wojewoda, odnosząc się do tych słów oraz sugestii prezydenta stolicy dotyczącą przesyłania pieniędzy na wypłaty od razu na cały rok, odpowiedział, że takie rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia.

"Nie możemy dopuścić, by przez jakąś niefrasobliwość czy problemy wewnętrzne ktoś dysponował pieniędzmi, które nie powinny być w danym momencie na koncie samorządów. One powinny pracować w innym zakresie" – powiedział wojewoda.

Odpowiedział także na zarzut dotyczący tego, że problemy z wypłatą pieniędzy mają wszystkie samorządy. Jego zdaniem jest on zbyt daleko idący i nie ma pokrycia w faktach.

Zapewnił, że od 1 października pieniądze są gotowe do wypłat i będą wypłacane w terminie. "Nie ma żadnych zagrożeń ani na październik, ani na listopad, ani na grudzień" – podkreślił.

Wojewoda zaznaczył także, że na koniec sierpnia na koncie miasta leżały pieniądze przekazane przez wojewodę w wysokości 50,5 mln zł, a na koniec września nieznacznie ponad 23 mln zł.

Ogółem we wrześniu ratusz zgłosił do wojewody zapotrzebowanie na wypłaty łącznie w wysokości 212,8 mln zł. Wojewoda przelał we wrześniu te pieniądze w sześciu transzach kolejno: 12 września – 65,2 mln zł, 16 września – 21,2 mln zł, 19 września trzy kwoty – 29 mln zł, 27,98 mln zł i 16,98 mln zł oraz ostatnią 26 września – 1,8 mln zł.

Tymczasem na październik miasto zgłosiło już zapotrzebowanie na 191 mln zł. 1 października przelano na konto miasta pierwszą transzę w wysokości 59,8 mln zł.

